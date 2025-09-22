Aviso por la presencia de productos prohibidos en tintes y acondicionadores de dos famosas marcas
Se trata de varios lotes de productos de la marca Schwarzkopf Palette, así como de un acondicionador de la marca Fructis
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:52
Las Las autoridades sanitarias han puesto el foco en varios productos del pelo que presentan productos prohinidos en su composición. La Unión Europea han emitido una alerta por la presencia de un ingrediente prohibido en varios productos de tintes y acondicionadores para el cabello. En concreto, se trata de varios lotes de productos de la marca Schwarzkopf Palette, así como de un acondicionador de la marca Fructis, y el sistema de alertas de la Comisión Europea ha ordenado su destrucción.
Los lotes de los productos afectados han sido retirados por contener en su lista de ingredientes el componente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca), que está prohibido en productos cosméticos porque puede dañar el sistema reproductivo o la salud del feto, así como provocar irritación en la piel.
El producto a la venta contiene un tubo de 50ml de crema colorante, otro con 50ml de revelador, un sobre con 10ml de mascarilla protectora y un par de guantes. Todos los productos de Schwarzkopf habían sido elaborados en Alemania, mientras que los de Fructis provenían de Italia. la Repuública Checa ha sido el país responsable de emitir la alerta al detectar la presencia de ingredientes prohibidos.
Esta es la lista completa de productos y lotes afectados recopilada por Facua:
-Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N6 (7-0) Středně Plavý. El código de barras es 3838824159614 y número de lote, el 0806395029.
-Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, 5-46 Hřejivě Třpytivě Hnědý. El código de barras es 9000101213898 y el número de lote, el 0810884684.
-Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N2 (3-0) Dark Brown. El código de barras es 3838824159454 y el número de lote, 0816402520.
-Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, modelo RI5 (6-88) Intensive Red. El código de barras es 3838824159898.
-Tinte para el cabello Intensive Color Creme KI7 I, marca Schwarzkopf Palette, modelo KI7 Intensive Copper. El código de barras es 9000101032086 y el número de lote, 0859×87748.
-Tinte para el cabello Intensive Color Creme Long-Lasting Intensity, marca Schwarzkopf Palette, Permanent 3x Care, 6-79. El código de barras es 9000101214024 y el número de lote, 0827885432.
-Acondicionador de cabello Schauma, marca Schwarzkopf, modelo Fine or weak hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 9000100854672.
-Acondicionador de cabello Repair & Shine, marca Garnier Fructis, modelo Dry, damaged hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 3600540366337 y el número de lote, 26NN00.
