Aviso de la policía por una estafa que ha robado miles de euros una pareja: «Su cuenta ha sido hackeada» Hizo caso a las indicaciones de los estafadores y llevó a cabo hasta tres transferencias de 290.000 euros en total

C. L. Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:45

Avisos alarmantes que llegan al móvil a través del WhatsApp o SMS del organizaciones y estamentos en busca de engañar a las víctimas. Se producen a diario y consiguen engañar a más gente de lo que muchos piensan. Las víctimas propicias son las personas mayores, más vulnerables o necesitadas desde aspectos como el económico o el intelectual.

Un caso de este tipo ha trascendido y alerta de los riesgos de no estar atentos. La historia que ha dado a conocer Corriere della Sera habla de un matrimonio, una mujer de 61 años y un hombre de 67, que había logrado generar unos ahorros importantes durante toda su vida. Residentes en la localidad de Vergato, en Bolonia, cayeron en una estafa bancaria que les ha dejado al borde de la quiebra.

Recibieron un SMS en el que advertían que su cuenta en el banco había sido «hackeada». El hombre se dejó llevar por la alarma del mensaje y siguió las instrucciones que le exponía para resolver la situación, entre las que estaba llamar inmediatamente a un número de teléfono en el que sería atendido, supuestamente, por un miembro de las fuerzas del orden. Una voz masculina que se presentó como agente llamado Fabrizio y le dio nuevas órdenes para restablecer la cuenta.

El estafador sonaba convincente, según la víctima, y le explicó que la mejor forma de defender su patrimonio, de evitar que alguien se lo pudiera arrebatar, era transferir el dinero de esa cuenta comprometida a otra segura fuera del alcance de los hackers. Ni una estaba comprometida ni la otra era segura. Pero la pareja hizo caso, haciendo hasta tres transferencias, dos desde la cuenta del hombre y una más desde la de la mujer, hasta un total de 290.000 euros, o, lo que es lo mismo, todo su dinero.

Un segundo caso

Tuvieron que pasar unos días para que se dieran cuenta de que habían perdido el rastro del dinero, que nadie les llamaba, y, preocupados, se pusieron en contacto con los Carabinieri, esta vez los de verdad. Pero cuando presentaron la denuncia formal ya era demasiado tarde. Los envíos de dinero ya eran irreversibles, estaba perdido. «El matrimonio perdió prácticamente todos los ahorros de su vida, se quedó en la bancarrota», explica un portavoz policial al Corriere. En paralelo tuvo lugar un segundo caso, también en la provincia de Bolonia, pero con un desenlace distinto.

Una mujer de 45 años recibió igualmente en su teléfono móvil un mensaje que alertaba de un supuesto incidente en su cuenta. Al llamar, habló con una persona que le indicó que un «empleado corrupto había sido identificado por el Servicio Antifraude» y que debía transferir su dinero rápidamente -se trataba de 9.500 euros- a una «cuenta protegida». Temiendo por sus fondos, la mujer realizó la transferencia tal como se le indicó. Sin embargo, a diferencia de la pareja de jubilados, la afectada actuó de inmediato tras sospechar del engaño.

La mujer se dirigió a la comisaría local y coordinó con los carabinieri de Anzola Emilia la denuncia, presentada en cuestión de horas. La policía logró entonces solicitar a la Fiscalía de Bolonia la emisión urgente de un decreto de bloqueo preventivo, lo que permitió congelar la suma y recuperarla para la víctima. E

