El aviso de la OCU por el uso del DNI digital

Con la llegada de la digitalización, los trámites han convertido el intercambio de documentos personales en una práctica del día a día. El DNI es solicitado en múltiples situaciones, desde la formalización de contratos de trabajo hasta la solicitud de trámites con la administración pública (becas o ayudas públicas, oposiciones, bolsa de empleo) o la reserva de alojamientos turísticos.

Para prevenir fraudes y suplantaciones de identidad del documento nacional de identidad, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con algunos consejos de seguridad basados en recomendaciones oficiales de la Policía Nacional y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Si una copia digital del DNI circula sin control o cae en manos equivocadas, los delincuentes pueden extraer la información necesaria para completar registros online, abrir cuentas en plataformas o servicios, y ejecutar acciones en nombre de la víctima.

Antes de facilitar el DNI, es necesario verificar siempre que la entidad sea de confianza, comprender exactamente su propósito y la duración del uso, asegurarse de que el envío se realiza a través de canales cifrados y conservar alguna prueba o copia. El derecho a retirar el consentimiento o pedir la eliminación de los datos sigue vigente después del envío.

Al remitir el documento, hay que utilizar preferiblemente una versión en blanco y negro para reducir el nivel de detalle y evitar manipulaciones digitales. Solo proporcionar ambas caras si el procedimiento lo exige.

La OCU recomienda añadir una marca de agua o mensaje visible que indique el motivo y la fecha del envío, como «Solo para trámite con X empresa – 12/08/2025», para evitar usos no autorizados. Luego remiter siempre la imagen en formato JPG, ya que los datos tapados no podrán recuperarse. Formatos como Word o PDF pueden ser inseguros si solo insertas cajas o rectángulos negros, ya que el texto original podría resultar accesible.

Para quienes disponen de la aplicación MiDNI en el teléfono móvil, la OCU recuerda que existe la opción de compartir el «DNI simple» para trámites básicos. Este procedimiento consiste en acceder a la aplicación, seleccionar la función de compartir «DNI simple» y generar un código Bidi.

La persona o entidad que requiera el documento debe escanear este código desde su propia aplicación MiDNI, lo que permite visualizar únicamente los datos imprescindibles para la gestión solicitada. Este método reduce la exposición de información y refuerza la protección de la identidad.