El aviso del nutricionista Pablo Ojeda a los mayores de 45 años «por la aparición de la sarcopenia»

La enfermedad que puede aparecer si no consumes suficiente proteína.

Comer bien no es solo una necesidad del momento, sino una inversión de futuro. Si a eso se une el deporte, la necesidad de sumar todos los nutrientes se multiplica. El nutricionista sevillano Pablo Ojeda ha desvelado una de sus principales preocupaciones nutricionales en el programa radiofónico 'Las mañanas de Kiss Fm'. En su sección 'Nutrición con Pablo' ha dado a conocer un dato crítico: «Tomamos poca proteína, que es la base de la musculación».

El colaborador habitual del programa de 'La Sexta', 'Más Vale Tarde' , ha apuntado que esta falta de proteína puede ser un problema a largo plazo, ya que puede acelerar la aparición de la sarcopenia. De hecho, ha apuntado que una de las principales enfermedades crónicas que sufre la población de entre 45-50 años en España es precisamente la sarcopenia.

Se trata de una enfermedad en la que se produce una pérdida de masa y fuerza muscular a causa del envejecimiento de la persona. Este proceso es natural ,pero se puede agravar por otros factores como el sedentarismo o la mala alimentación.

Para prevenirla es esencial una ingesta adecuada de proteína. En este sentido, Pablo Ojeda ha apuntado que la proteína está presente en una gran variedad de alimentos de origen animal (carne, huevos, pescado o leche) y vegetal (legumbres, frutos secos o cereales).

Pero, «¿Cuánta cantidad hay que tomar?», es la pregunta que han lanzado desde el programa. «Si una persona no entrena, está en su casa y no hace mucho deporte, con que se tome 1 gramo o 1.2 gramos por kilo...« es suficiente. «¿Cuántos filetes (de pechuga) es eso?». El experto ha respondido con un ejemplo numérico: «Usted pesa 70 kilos, usted tiene que tomar 70 gramos de proteína». Entonces, si una pechuga (no un filete de pechuga) «son 20 gramos, te tienes que tomar dos pechugas y media al día» .

Para tener una musculatura sana, firme, fuerte y potente es necesario incluir en la dieta alimentos con alto contenido en proteína. La Universidad Clínica de Navarra ha elaborado un listado en el que indica la los alimentos que más cantidad (en gramos) de proteínas ofrecen por el consumo de 100 gramos de producto:

Diez alimentos con alto contenido en proteína

-Lomo embuchado 50 gramos

-Atún en lata 32 gramos

-Pechuga de pollo 31 gramos

-Lomo de cerdo 30 gramos

-Filete de ternera 29 gramos

-Queso parmesano 28 gramos

-Salchichón 28 gramos

-Chorizo 27 gramos

-Lentejas 26 gramos

-Almendras 21 gramos