El aviso del médico Alexandre Olmos por la forma de guardar el aceite de oliva: «Lo estás arruinando» Algunos hábitos cotidianos afectan a este producto esencial en la cocina

C. L. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El aceite de oliva es un alimento que está presente en la cocina mediterránea como algo fundamental, pero de su modo de conservación depende que se le pueda sacar el máximo provecho. De hecho, es muy habitual cometer errores en su conservación. Un error tan común como dejarlo en el armario de la cocina puede arruinarlo completamente.

El doctor Alexandre Olmos, muy popular por sus consejos en redes sociales, ha explicado cómo hacerlo: «Si estás guardando el aceite de oliva en la despensa, lo estás arruinando». Su advertencia busca desmontar la idea de que basta con comprar un aceite de calidad para garantizar sus virtudes. Incide en que la luz, el oxígeno y la temperatura son enemigos silenciosos que deterioran este producto.

Uno de los primeros errores frecuentes es abrir y cerrar la botella de manera continuada. «El oxígeno lo deteriora rápidamente», señala Olmos. Para quienes consumen aceite en pequeñas cantidades, la solución pasa por elegir envases más pequeños que se puedan terminar con rapidez. El contacto prolongado con el aire acelera el proceso de oxidación y resta frescura al aceite, algo similar a lo que ocurre con el vino una vez descorchado.

#saluddigestiva #tipssaludables #vidasaludable #biohacking ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 🫒 Estás arruinando tu aceite de oliva sin darte cuenta Comprar uno bueno no alcanza. Si lo guardas mal, lo oxidas, lo calientas o lo dejas en la encimera…Estás tirando sus beneficios a la basura (y tu dinero también). Te explico cómo conservarlo bien para aprovechar cada gota de este oro líquido. 📲Guárdalo si también creías que con tener “aceite de oliva virgen extra” ya estaba todo hecho. Tu salud (y tu cocina) te lo van a agradecer. #aceitessaludables

La luz es otro factor clave. Por eso, la mayoría de fabricantes envasan el aceite en botellas de vidrio oscuro o en latas metálicas. En cambio, los recipientes de plástico resultan poco recomendables, ya que pueden transferir sustancias no deseadas con el tiempo, especialmente si se reutilizan.

A esto hay que sumar la temperatura. Es importante no guardar el aceite cerca de vitrocerámica o en un estante expuesto al calor, ya que pierde sus propiedades antes de tiempo.

La propuesta de Olmos:: la nevera es el mejor lugar para conservarlo. El frío ralentiza el proceso de degradación y protege al aceite de la luz. Eso sí, puede solidificarse, lo que no supone un problema. Basta con colocarlo unos segundos al baño maría para que recupere su estado líquido sin alteraciones.

El especialista también recomienda aprovecharlo en platos fríos, como ensaladas o vinagretas caseras. Al calentarse demasiado no solo pierde cualidades, sino que también puede generar compuestos indeseables.