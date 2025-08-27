Aviso importante de la OCU: cuidado al pagar online que puedes contratar una suscripción sin darte cuenta Pone el foco en Privilegios en Compras, una empresa que ofrece un servicio engañoso y que aparece en páginas de grandes compañías como Carrefour o Telepizza

Hacer compras online es ya algo tan habitual que en muchas ocasiones se hace de forma mecánica y se contratan servicios sin percatarse de ello. Y es que hay prácticas empresariales que aprovechan la falta de atención del consumidor para generar beneficios de manera poco transparente. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pone el foco en Privilegios en Compras debido a sus dudosas estrategias de captación.

Bajo la promesa de reembolsos en compras, esta compañía logra que miles de usuarios se suscriban a un servicio de pago mensual de 18 euros, en la mayoría de los casos, sin que estos sean conscientes de haberlo contratado. La situación ha alcanzado tal magnitud que la OCU ha formalizado una denuncia ante el Ministerio de Consumo en la que pone en el punto de mira no solo a esta empresa, sino también a las grandes marcas que colaboran con ella.

El modelo de negocio de Privilegios en Compras, cuyo nombre comercial pertenece a la empresa suiza Webloyalty International, se basa en una técnica de marketing que roza el engaño. El proceso se inicia cuando un consumidor finaliza una compra en sitios web de gran renombre como PC Componentes, Alsa, Telepizza o Carrefour. Justo tras hacer el pago aparece un anuncio o banner que, por su diseño y ubicación, da la impresión de ser una oferta de la propia tienda. Este mensaje promete un atractivo reembolso o descuento en la compra recién realizada, invitando al usuario a introducir sus datos para obtenerlo.

El principal factor del engaño reside en la confusión generada. El consumidor, convencido de que sigue interactuando en el entorno seguro de la tienda original, no presta atención a la letra pequeña y acepta los términos sin percatarse de que, en realidad, está contratando una suscripción mensual con una tercera empresa. El consentimiento explícito para un cargo recurrente de 18 euros queda diluido en un proceso confuso y enmascarado. Los afectados solo se dan cuenta del problema cuando detectan en sus extractos bancarios cargos periódicos bajo conceptos como «Cash.Privcompras» o «wly*privicompras.es». Para entonces, la empresa ya ha obtenido un flujo constante de ingresos pasivos, ya que los usuarios, al no saber que están suscritos, ni siquiera utilizan el supuesto servicio de reembolsos.

Grandes marcas

La alarma no es un caso aislado. En un periodo de tan solo seis meses, la plataforma Reclamar de la OCU ha registrado la alarmante cifra de 277 quejas directamente relacionadas con Privicompras. Esta herramienta, cofinanciada por la Unión Europea, no solo sirve para canalizar las quejas individuales, sino también para detectar patrones de conducta abusivos a gran escala, lo que ha permitido a la organización construir un caso sólido. Como resultado, la OCU ha elevado una denuncia formal a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo. Acusa a la empresa de emplear estrategias de captación engañosas.

La OCU ha instado de manera urgente a empresas tan importantes como PC Componentes, Alsa, Telepizza y Carrefour a revisar los acuerdos comerciales que mantienen con Webloyalty International. La OCU argumenta que estas empresas tienen una responsabilidad compartida al permitir que esta publicidad confusa se muestre en sus plataformas, ya que mina la confianza de sus propios clientes. Se les exige que retiren estos anuncios o, como mínimo, garanticen una transparencia total, dejando claro que se trata de un servicio de pago ofrecido por una entidad completamente diferente.

Herramientas para combatirla

Ante esta situación, existen mecanismos de defensa. La plataforma Reclamar es una herramienta clave, no solo para intentar solucionar un problema particular sino para contribuir a una causa mayor. Cada queja registrada ayuda a la OCU a dimensionar el problema y a fortalecer sus acciones legales y denuncias públicas.

Los usuarios afectados deben, en primer lugar, contactar con su banco para bloquear los pagos y solicitar la devolución de los cargos indebidos. Posteriormente, es crucial formalizar la baja del servicio y presentar una reclamación.