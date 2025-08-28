Aviso de la Guardia Civil por las estafa de la llamada desde el extranjero: «No devuelvas perdidas» En los últimos meses también se ha detectado que realizan la estafa del teléfono desde la República de Chad con prefijo (235)

Las llamadas ofreciendo nuevos servicios de telefonía o de compañías de seguros están a la orden del día. Pero, entre ellas se mezclan otras llamadas que son mucho más peligrosas, ya que se trata de estafas. La Guardia Civil ha avisado de las llamadas que llegan de otros países con el fin de delinquir. La táctica de los ciberdelincuentes es colgar antes de que el usuario coja con la intención de que este devuelva la llamada. En caso de hacerlo, tendrá un coste económico para los ciudadanos españoles.

Esto no ocurre por casualidad y es lo que se denomina 'vishing', que es una práctica en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas o instituciones para intentar timar a sus víctimas. En algunas ocasiones, también son incluso capaces de suplantar al propio estafado a través de su voz que previamente han modificado con inteligencia artificial.

Es por eso que las autoridades siempre recomiendan no responder con un «sí» a la hora de recibir una llamada sospechosa. Esta afirmación puede ser utilizada por estos delincuentes para poder realizar compras o retirar dinero de la cuenta bancaria con un simple procedimiento.

La Guardia Civil ha avisado a través de un mensaje publicado en las redes sociales sobre esta nueva estafa. «¿Conoces el tiempo de la llamada perdida?», dice la Guardia Civil en un mensaje que ha publicado en las redes sociales para poner en alerta a los ciudadanos. La Guardia Civil también avisa a la población de que «no devuelvas perdidas a estos prefijos». Son los siguientes:

«Te cobrarán una tarificación especial», informa la Guardia Civil a los ciudadanos en este mensaje en el que adjunta un mapa con todos los prefijos de los países desde los que llegan estas estafas telefónicas. En los últimos meses también se ha detectado que realizan la estafa del teléfono desde la República de Chad con prefijo (235).

Las autoridades recomiendan bloquear todas las tarjetas de crédito y, posteriormente, poner una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se sospecha que ha podido ser víctima de esta estafa.