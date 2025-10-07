Aviso de un farmacéutico por los seis medicamentos que jamás debes mezclar con el café Los expertos en salud advierten que combinarlo con pastillas puede alterar la absorción de los fármacos, reducir su eficacia e incluso causar efectos secundarios no deseados

El café por la mañana es algo indispensable para muchas personas. Pero tomarlo cuando se está medicando no es una buena idea, advierte un farmacéutico (@farmaceutico_enfurecido en TikTok). En concreto, tomar las pastillas con café en vez de con agua es una mala decisión.

Aunque el café es una bebida muy popular y, en cantidades moderadas, aporta beneficios como mejorar la concentración o aumentar la energía, no es adecuado para acompañar los medicamentos. Los expertos en salud advierten que combinar café y pastillas puede alterar la absorción de los fármacos, reducir su eficacia e incluso causar efectos secundarios no deseados.

El principal motivo es la cafeína que contiene, una sustancia estimulante que afecta el sistema nervioso, el corazón y el metabolismo. Cuando se mezcla con medicamentos, la cafeína puede interferir en la forma en que el organismo absorbe y procesa el fármaco.

Algunos medicamentos necesitan condiciones específicas en el estómago o el intestino para ser absorbidos correctamente, y el café, al ser una bebida ácida, puede modificar el pH del estómago y alterar ese proceso. Esto significa que la cantidad de medicamento que llega al torrente sanguíneo puede ser menor o, en algunos casos, mayor de lo esperado, lo que altera su efecto.

A esto hay que unir que la cafeína puede potenciar o contrarrestar los efectos de ciertos medicamentos. Por ejemplo, si se combina con analgésicos o estimulantes, puede aumentar la excitación del sistema nervioso y provocar ansiedad, insomnio, palpitaciones o temblores. Por el contrario, si se combina con fármacos calmantes o para dormir, puede reducir su efectividad.

Seis en el ojo del huracán

En la lista de medicamentos y suplementos especialmente sensibles a estos efectos se incluyen aquellos destinados a controlar la presión arterial, los antibióticos, los antidepresivos y los suplementos minerales. En el caso de los antihipertensivos, la cafeína puede elevar temporalmente la presión arterial, contrarrestando el efecto del medicamento. Con los antibióticos, como la ciprofloxacina o la norfloxacina, el café puede ralentizar la eliminación de la cafeína en el cuerpo, provocando nerviosismo y dificultad para dormir.

Diurético

Otro factor importante es que el café tiene un efecto diurético, lo que significa que aumenta la eliminación de líquidos por la orina. Esto puede hacer que el cuerpo expulse los medicamentos antes de que hayan hecho su efecto completo. Además, en tratamientos prolongados, esta pérdida de agua y minerales puede afectar el equilibrio del organismo y la eficacia del tratamiento.

