El aviso del farmacéutico Álvaro Fernández por partir el ibuprofeno de 600 mg: «No es lo mismo que uno de 400»

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más usados en España. Se presentan en diferentes dosis, por lo que en muchas ocasiones los pacientes dudan si optar por el de 400 mg o si se queda corto y es necesario acudir al de 600 mg. El problema es que el primero se puede comprar si receta y el segundo no, por lo que muchos deciden partir un comprimido en dos y tomar 400 mg más de 200 mg que da 600 mg.

Esta idea la ha analizado a través de su cuenta de TikTok, el farmacéutico Andrés Fernández (@farmaceuticofernandez), que respondía al vídeo de una chica que apuntaba a que se había tomado un ibuprofeno y medio. Señala que la lógica matemática no es correcta. Y es que el principio del activo del medicamento está mezclado con otros excipientes y este no está repartido equitativamente en cada mitad del comprimido, por lo que no encontramos 200 mg de medicamento en cada lado de la pastilla.

Además, apunta a que algunos de estos comprimidos tienen una película protectora que lo recubre con el objetivo de proteger el estómago o para que se absorba en un lugar concreto del sistema. Si se parte, se pierde este efecto de protección y puede generar más problema que beneficio.

El proceso de fabricación más común, conocido como granulación húmeda, implica mezclar el polvo del API con los excipientes y un aglutinante líquido para formar pequeños gránulos. Estos gránulos se secan y luego se comprimen a alta presión para formar el comprimido final. El objetivo final es asegurar la uniformidad de unidades de dosificación.

