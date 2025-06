Aviso de una experta por el error al confundir cuándo usar ibuprofeno o paracetamol

C. L. Sábado, 21 de junio 2025, 16:04 Comenta Compartir

Ibuprofeno y paracetamol. Dos medicamentos que siempre tenemos por casa y que son de uso frecuente aunque, no obstante, no debemos abusar de ellos ni confundirnos a la hora de utilizarlos. Se trata de dos de los medicamentos más consumidos en España. No obstante, pese a ello, todavía hay quienes piensan que estos fármacos son exactamente lo mismo y no tienen claro cuándo deberían utilizar uno u otro. Para aclarar dicha duda Rosa Alaminos, farmacéutica colegiada del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, responde a varias preguntas de IDEAL.

En primer lugar, en base a su experiencia, la farmacéutica reconoce que el consumo de estos dos medicamentos «ha crecido muchísimo» durante los últimos años, sobre todo en el caso del paracetamol. «El paracetamol es un antipirético y analgésico y se utiliza para tratar dolores leves, moderados y para bajar la fiebre», detalla la farmacéutica, que añade que se trata del medicamento «más usado». Por ello, explica que se han tomado «medidas al respecto» para intentar limitar su consumo: «Muchas personas lo toman incluso sin dolor y este medicamento produce problemas en el hígado si se abusa de él».

En el caso del ibuprofeno, también se utiliza como antitérmico y para tratar el dolor, principalmente cuando hay procesos inflamatorios. «Hay una contraindicación que mucha gente no conoce y tiene que ver con la sal, que está presente en su composición química y hace que no sea aconsejable para pacientes hipertensos y polimedicados», explica.

Qué medicamento tomar

Idependientemente de que se elija uno u otro, Rosa recomienda que siempre se haga un «uso racional» de estos medicamentos y solo se tomen cuando sean «realmente necesarios». «Aunque se pueden comprar en la farmacia hay que evitar el consumo excesivo».

Dicho esto, explica que el paracetamol suele ser «más básico» y el de elección principal para tratar dolencias leves. Y se suele recurrir al Ibuprofeno cuando la ingesta de paracetamol no ha causado los efectos deseados. «Ante cualquier duda lo mejor es consultar al farmacéutico o a un médico», finaliza.

