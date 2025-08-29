El aviso de la experta en ciberseguridad María Aperador: «Cuidado con esta estafa de Vodafone»
Las estafas online siguen proliferando. El crecimiento de las páginas web y la popularización de las redes sociales ha traído consigo un aumento significativo de este tipo de fraudes. Son muchos los puntos de información que alertena de los mismos y aportan información para combatirlos.
Por ejemplo, María Aperador, experta en ciberseguridad, ofrece a través de redes sociales información útil al respecto. En uno de sus últimos vídeos habla de una estafa reciente dirigida principalmente a clientes de la compañía telefónica Vodafone. El engaño comienza con un SMS en la que se hacen pasar por la propia compañía.
En el mensaje llegan un texto parecido a este: «Por motivos de seguridad, su línea móvil será suspendida si no actualiza sus datos en 24 horas en este enlace». Si se clica en el enlace, este redigirá a una página web similar a la de Vodafone, donde pedirán el número de teléfono, el DNI y otros datos personales.
«Luego te va a llegar un SMS para que verifiques tu identidad. El resultado de todo esto es que habrás entregado todos tus datos e información a los ciberdelincuentes», asegura Aperador, la cual ofrece varias pautas para prevenirlo.
Para prevenir este tipo de estafas, es importante seguir siempre una serie de pasos, entre ellos y como clave no introducir datos personales en un enlace que mandan por SMS: «También debemos fijarnos bien en las URLs de las páginas, muchas de ellas son claramente falsas», sentencia la experta.
