Aviso a los estudiantes universitarios: la estafa de la falsa matrícula que circula de forma masiva Reclaman el pago de 850 euros por un supuesto retraso en la matrícula

C. L. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:47

A pocos días de que arranque el curso universitario una estafa que afecta a los estudiantes está circulando en España. Las autoridades y centros educativos han lanzado una advertencia después de que varios alumnos hayan denunciado la recepción de correos electrónicos fraudulentos que simulan provenir de sus propias universidades y que reclaman el pago de 850 euros por un supuesto retraso en la matrícula.

El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener tanto datos bancarios como dinero de las víctimas. El mensaje enviado al correo insta a realizar una transferencia inmediata para evitar problemas con el expediente académico.

Una de las instituciones que ha denunciado estos casos en su nombre es ESADE, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, que ha detectado varios correos falsos en su nombre. El propio centro ha advertido en redes sociales de que se trata de un fraude de 'phishing' y ha aclarado que «no proviene de ningún dominio de ESADE».

⚠️ AVISO: Detectado un nuevo intento de phishing relacionado con el pago de matrículas universitarias. El fraude afirma que debes 850 € de matrícula y que debes pagarlos por transferencia bancaria. #ciberseguridad #phishing #estafamatrícula pic.twitter.com/XCYHgrZ76f — Esade (@Esade) August 6, 2025

La universidad ha trasladado el caso a la Agencia de Ciberseguridad, aunque insiste en la importancia de extrema precaución entre los alumnos. Desde el centro piden «máxima atención» para no caer en el engaño y recomiendan marcar el correo como 'spam' y eliminarlo sin responder.

Según una captura publicada en 'X', el mensaje remitido a los alumnos asegura lo siguiente: «A pesar de nuestro recordatorio anterior, todavía observamos un retraso en el pago de las tasas de matrícula por importe de 850 euros. Además, si su deuda no se liquida tendremos que enviar su expediente a nuestro departamento de litigios».

El mensaje que usan los estafadores es el siguiente: «Puedes pagar tu matrícula mediante transferencia bancaria a la cuenta siguiente. Para ello deberás indicar como referencia tu 'nombre, apellidos y temporada' y enviar el comprobante de pago a esta dirección de correo electrónico cuenta@esade.live». Los expertos recuerdan que este tipo de mensajes son cada vez más frecuentes en campañas de 'phishing' dirigidas a estudiantes y piden extremar la prudencia para evitar convertirse en víctimas.

Los expertos aconsejan que, en caso de haber facilitado datos personales o bancarios, los estudiantes afectados deben denunciar la situación a las autoridades y contactar con su entidad bancaria para garantizar el control de las cuentas. Además, los centros educativos recomiendan que, ante cualquier duda sobre la autenticidad de un correo, los alumnos se pongan en contacto con los departamentos de gestión o admisiones a través de los canales oficiales de comunicación, y nunca respondiendo directamente al correo sospechoso.

Así es el mensaje de los estafadores

