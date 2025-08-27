Aviso por el correo que ha llegado a millones de trabajadores al correode Gmail: no es tu empresa
Los estafadores se han hecho pasara por compañias de todo el mundo para extorsionar a los empleados
C. L.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:34
Las estafas a través del correo electrónico se suceden cada vez más y, con las nuevas herramientas, los delincuentas han perfeccionado la técnica y es más complicado detectarlos. Una nueva amenaza afecta a millones de usuarios del correo de Gmail.
La empresa Google es la víctima después de un hackeo a una base de datos alojada en Salesforce. El ciberataque, ocurrido el pasado mes de junio, ha puesto en riesgo a numerosos usuarios de Gmail. Esta modalidad de 'phishing' ha hecho que los estafadoes lograran engañar a miles de víctimas en todo el mundo.
El objetivo de los ciberdelincuentes eran empleados de diferentes compañías multinacionales. Estos, creyendo que hablaban con personal de su empresa, les han otorgado sus credenciales y, con ellas, han accedido a los datos privados en Salesforces. Con esta información en su poder, volvían a establecer contacto con los trabajadores para extorsionarlos y conseguir dinero.
Este movimiento tuvo consecuencias para Google, tal y como confirmó la compañía a comienzos de agosto. Concretamente, más de 2.500 millones de correos procedentes de Gmail fueron vulnerados para robar y extraer información. Y advierte de que dicho contenido puede utilizarse como herramienta para engañar y estafar a un mayor número de víctimas en el futuro.
Google ha señalado que si bien no lograron acceder a datos sensibles ni contraseñas, sí que consiguieron información de carácter empresarial, aunque la empresa tecnológica comentaba que todo ello podía encontrarse de manera pública. Aun así, los criminales pueden emplearlo para hacerse pasar por empleados de Google avisando de una supuesta brecha de seguridad, cuando en realidad buscan robar todo tipo de contenido personal.
Ante estas circunstancias, se pueden tomar ciertas medidas de precaución para protegernos lo máximo posible. Es preciso abstenerse de compartir el código de verificación de Google con nadie. También es necesario verificar cualquier tipo de dirección o cuenta de usuario que resulte mínimamente sospechosa. Activar la verificación en dos pasos y estar informados de las últimas estafas ayudarán a no ser víctimas de este tipo de fraudes.
