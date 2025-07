Aviso de Ciberseguridad: revisa tu teléfono ya si no te deja llamar o no tienes red Según alertan fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, «el fraude a través del SIM swapping es una de las modalidades de ciberestafa más actuales»

C. L. Martes, 1 de julio 2025, 13:22 Comenta Compartir

Las estafas proliferan y, en muchas ocasiones, los delincuentes consiguen su objetivo sin que las víctimas se den cuenta. Algunos de los comportamientos del móvil que pueden ayudar a avisar son, por ejemplo, cuando no permite conectarse a Internet o realizar llamadas. En tal caso, es recomendable revisar de inmediato la cuenta bancaria, ya que los ciberdelincuentes probablemente estén intentando robar su dinero.

Según alertan fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, «el fraude a través del SIM swapping es una de las modalidades de ciberestafa más actuales». La Policía Nacional señala que los ciberdelincuentes obtienen información personal utilizando varias técnicas, como el phishing, ataques de malware o la vigilancia de redes sociales. Con estos métodos, logran duplicar la tarjeta SIM para instalarla en otro dispositivo.

Una vez que los estafadores acceden y toman control del número de teléfono móvil, pueden extraer toda la información confidencial, como contraseñas y el acceso a servicios de banca en línea. Con este control, pueden realizar transferencias a otras cuentas o incluso solicitar préstamos de manera instantánea, alerta el Cuerpo Nacional de Policía.

La Policía Nacional apunta varias recomendaciones para identificar si se está siendo víctima de un ataque de intercambio de SIM, lo que podría poner en grave riesgo de vaciamiento nuestra cuenta bancaria.

-El primer indicio importante de que puede ser víctima de esta modalidad de estafa es que, durante el intercambio de SIM, no podrá efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.

-Sabrá que eres una víctima si tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.

-Si las credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que cuando alguien activa un duplicado de tu SIM, la SIM que posees se desactiva automáticamente, dejándote sin señal, es decir, sin la capacidad de realizar llamadas o acceder a Internet. Este es el primer indicio que debería hacerte sospechar que podrías estar siendo víctima de un ataque de SIM swapping.

«Si te pasa esto, contacta enseguida con tu operadora para que te confirme si alguien ha hecho un duplicado de la tarjeta SIM sin tu permiso y, rápidamente, informa a tu banco de lo que ha pasado», aconsejan desde la OCU.