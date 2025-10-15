El aviso de un carpintero si tu puerta cierra así: «¿Habéis visto que se ha abierto en segundos?» Demuestra cómo una puerta mal ajustada facilita mucho para quienes buscan entrar en una vivienda de forma ilícita

Alberto Flores Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:47 Comenta Compartir

La seguridad es una de las principales preocupaciones en los hogares, por eso la inversión en una puerta de seguridad es fundamental. Un detalle aparentemente insignificante puede ser la diferencia entre un acceso seguro y una vulnerabilidad en cuestión de segundos. Así lo ha revelado un carpintero, conocido en TikTok como @elcarpinterodetiktok, que ha mostrado cómo una puerta mal ajustada puede convertirse en un acceso sencillo para intrusos.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, ha puesto en alerta a los usuarios sobre un hábito básico que podría prevenir robos: cerrar siempre las puertas con llave. Según el carpintero, incluso las puertas más robustas pueden abrirse en cuestión de segundos si no están correctamente ajustadas o aseguradas con llave y cerradura.

En el vídeo, el carpintero demuestra con claridad cómo una puerta mal ajustada facilita mucho para quienes buscan entrar en una vivienda de forma ilícita. «Yo ya he abierto la puerta. ¿Habéis visto que se ha abierto en segundos?», comenta mientras ejecuta la acción. Este problema no depende del material ni modelos de puertas, ya que el ajuste es lo que realmente determina la dificultad de acceso.

La diferencia esencial radica en el tiempo que los ladrones emplean en abrir una puerta. Aunque una puerta bien ajustada también puede ser abierta, el tiempo para hacerlo aumenta y eso disuade a los delincuentes.

Uno de los puntos más destacados del mensaje es la importancia de cerrar la puerta con llave incluso cuando se está dentro del hogar. Este hábito, que muchas personas olvidan, especialmente los ancianos, es fundamental para reducir el riesgo de intrusiones. El carpintero enfatiza: «Quiero que compartáis este vídeo, sobre todo para que se enteren las personas mayores, que las puertas tienen que estar echadas con llave».

Temas

Vivienda