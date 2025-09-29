La avería en los frenos que afecta a 6,8 millones de conductores y pasa desapercibida Un informe señala a un total de 6,8 millones de coches rodando con una avería peligrosa localizada en el sistema de frenos

C. L. Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:54

La visita al taller es de las menos atractivas a las que se tiene que enfrentar los conductores, por eso todos intentan evitarlo. Sin embargo, la prevención puede ser la clave para evitar un problema serio en el vehículo. Según el informe, un informe confirma que millones de conductores en España circulan con un fallo en uno de los componentes más críticos del vehículo. Señala un total de 6,8 millones de coches rodando con una avería peligrosa localizada en el sistema de frenos.

El problema es que, en muchos casos, es complicado identificar los síntomas, lo que eleva el riesgo en carretera. Los frenos son esenciales en la seguridad vial y este problema no solo afecta a conductores con coches antiguos. El informe subraya que el problema existe y que, además, muchos propietarios no lo perciben hasta que es tarde, por eso, al más mínimo síntoma hay que acudir al taller para realizar una revisión.

Los expertos señalan que es importante, ante una sospecha de fallo, poner la reparación en manos de un profesional. Posteriormente, mantener una actitud responsable al volante y no posponer la revisión evitará que el defecto avance sin que el conductor lo note. E