Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

En EE UU, España, México y otros países, esta práctica ha hallado en las redes un escaparate sin precedentes

Rochelle de Oro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:00

La maternidad subrogada, un tema médico y ético que antes era discutido en círculos especializados, se presenta actualmente en las redes sociales como una experiencia ... personal, emocional y hasta aspiracional. Gestantes y agencias de maternidad subrogada comparten contenido idealizando esta práctica, dividiendo la conversación pública entre la empatía y la controversia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  2. 2 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  3. 3 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  4. 4 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  5. 5

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  6. 6

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  7. 7

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  8. 8 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  9. 9 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  10. 10

    El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias