El árbol de Navidad de la firma de joyería Chopard R. C.

Un árbol de Navidad de 120.000 euros

El evento benéfico anual Solidarity Xmas Tree, en el que participan grandes firmas de lujo como Loewe, Cartier, Hermès o Armani, bate récord de recaudación

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:18

El árbol de Navidad tiene varios significados que se han ido mezclando a lo largo de la historia, combinando tradiciones paganas, cristianas y costumbres modernas. ... Diferentes connotaciones a las que se suma la solidaridad gracias a la iniciativa benéfica Solidarity Xmas Tree, en la que las firmas de lujo más importantes del mundo crean piezas exclusivas con vocación artística que, con la ayuda de Christie's, se subastaron tras una cena servida por el equipo de Ramón Freixà a la que asistieron 350 invitados en el Teatro Real de Madrid.

