Apuñalan a la surfista Mariana Rocha al defenderse de su violador en la calle La joven, de 21 años, fue arrojada al suelo pero consiguió dar una patada a su agresor en los testículos R.I. Martes, 13 noviembre 2018, 10:43

Mariana Rocha, joven surfista portugesa, fue apuñalada en el vientre tras sufrir un intento de violación el pasado viernes por la noche en Estoril. La profesional del surf, de 21 años, fue asaltada por un hombre cuando caminaba de camino a casa.

Rocha fue arrojada al suelo, pero consiguió dar una patada a su agresor en los testículos. Sin embargo, en medio la disputa, recibió una puñalada en el vientre antes de que el violador acabara huyendo.

Así ha explicado lo sucedido la propia surfista en las redes sociales: «Ira, frustración, dolor, miedo... Ni siquiera estoy segura de lo que siento... No sólo por saber la suerte que tuve, sino por el hecho de que el hijo de puta sigue ahí fuera. Me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos antes de que me apuñalara. Tengo mucho respeto por todas las mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y son violadas por estos locos que están sueltos y deberían estar en el infierno».