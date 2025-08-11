Apuñala con un vaso roto a un hombre tras una discusión por 10 euros en un bar El afectado le prestó el efectivo al arrestado para pagar bebida, pero después le pidió que se lo devolviera, aunque este se negó

EP Lunes, 11 de agosto 2025, 17:37 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

Una discusión por 10 euros en Palma de Mallorca ha acabado con un hombre apuñalado e ingresado con heridas graves en el Hospital Son Espases y con otro, de origen mauritano, detenido.

Los hechos ocurrieron, según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, el sábado de madrugada, en el barrio de La Soledad, cuando dos hombres estaban tomando una consumición en un establecimiento.

Durante la noche, uno de ellos le dejó 10 euros al otro para pedir más bebida. Minutos más tarde, la víctima le pidió que le devolviese el dinero. En ese momento, el deudor se negó a devolver el efectivo, cogió un vaso, lo rompió y se lo clavó a su compañero, de manera sorpresiva, en el cuello.

Rápidamente llegaron al lugar efectivos sanitarios y patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. Los trabajadores de la ambulancia consideraron que las heridas eran de especial gravedad y que corría riesgo la vida de la víctima, por lo que fue rápidamente evacuada a un centro hospitalario.

Varios testigos corroboraron que los dos hombres se pelearon y que uno de ellos había apuñalado al otro. Los agentes de Policía Nacional localizaron instantes después al presunto agresor, aunque este ya se había deshecho del utensilio utilizado como arma. Tras entrevistarse los policías con él y confirmar el agresor que había apuñalado a su compañero, fue detenido acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.