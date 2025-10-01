La app para tener 42.000 canales de televisión de todo el mundo gratis y de forma legal Solo hace falta descarga en el dispositivo un archivo y elegir las opciones que mejor le convengan

C. L. Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56 Comenta Compartir

La TDT ofrece múltiples opciones, pero el público cada vez es más exigente y, con las opciones que ofrecen las plataformas actualmente, la forma de ver la televisión ha cambiado mucho. Para quienes la TDT se queda corta, existe una opción que ofrece gratuitamente miles de canales y es legal.

Una IPTV (Internet Protocol Television, por sus siglas en inglés) es una forma de transmitir televisión a través de Internet con un método diferente al que usan las plataformas de streaming convencionales. Los usuarios necesitan un decodificador especial para recibir la señal, descomprimirla y decodificarla.

IPTV-org es un proyecto colaborativo sin ánimo de lucro que permite acceder a más de 42.000 canales de todo el mundo de forma gratuita y legal. Gracias a la colaboración de los usuarios que lo forman, recopilan y clasifica los canales de televisión de diferentes países y temáticas.

Además, toda la información se almacena en unas listas conocidas como M3U, que consisten en un formato de archivo que permite a los reproductores multimedia leer y reproducir los canales disponibles a través de Internet.

Para poder disfrutar de este servicio primerohay que visitar la página web de IPTV-org, donde encontrará varias listas M3U clasificadas por idioma, país o categoría. Luego hay que descargar la lista que más interese y guardarla en el dispositivo. A continuación, se abre el reproductor multimedia que prefiera y se inicia la configuración. Por último, cargar la lista M3U en el reproductor multimedia y seleccionar el archivo que ha descargado. Una vez hecho esto, podrá tener miles de canales de todo el mundo totalmente gratis y de forma legal.

Temas

Televisión

Internet

Canales