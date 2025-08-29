El aparato clave para reducir considerablemente la factura de la luz Se trata de un medidor que informa de manera sencilla de los aparatos que más consumen y los picos horarios para reorganizar su funcionamiento y así ahorrar

Ahorrar en la factura de la luz es un objetivo que en muchos hogares no se consigue. En un mes de septiembre cargado de gastos esta opción es un gran idea. Y es que en muchas ocasiones, cuando llega la factura energética los usuarios se llevan una negativa sorpresa sin saber por qué ha subido tanto. La respuesta suele estar en pequeños consumos que pasan desapercibidos: stand-by, programas poco eficientes o aparatos que se quedan encendidos más horas de la cuenta.

Para poner orden y evitar estos gastos desmedidos existen soluciones. Un medidor de consumo se enchufa entre el aparato y la pared y dice, de forma sencilla, cuántos vatios está consumiendo ahora mismo y cuánta energía (kWh) acumula con el tiempo. Con ese dato y el precio del kWh de la tarifa, se pueden realizar ajustes, como qué apagar, qué programar por la noche y qué conviene cambiar por algo más eficiente.

Ahí entra el medidor de consumo eléctrico Vinabo, un modelo compacto con pantalla LCD, vigilancia de sobrecargas y varios modos de lectura que ayudan a entender por qué se gasta tanto. Lo tienes por tan solo 12,99 euros en Amazon.

Vinabo informa de la potencia instantánea en W para detectar picos, energía acumulada en kWh para saber cuánto costó esa tanda de lavadoras e incluso mínimos y máximos para identificar comportamientos raros. Si le se le indica cuánto se paga por kWh, calcula el coste de cada uso.

Además de potencia y energía, muestra voltaje, corriente, frecuencia y factor de potencia. Este factor de potencia señala si un equipo está pidiendo más de lo que rinde (como alimentadores viejos), y la frecuencia/voltaje ayudan a descartar problemas de suministro cuando algo se comporta raro. Además, con su batería de respaldo, mantiene precio y modo aunque lo desenchufes.