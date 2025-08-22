Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Copa de vino tinto IDEAL

Si tienes más de 40 años, una copa de vino al día es buena «si cumples un requisito»

Ramón Estruch aclara que el vino en una dieta mediterránea puede ser incluso mejor que los fármacos

Esther Guerrero

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:00

Son muchos los que debaten sobre los beneficios de beber una copa de vino al día. Sin embargo, esto puede acabar gracias a un estudio realizado por el Ramón Estruch, profesor de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico de la ciudad.

La revista 'European Hearth' ha hecho pública la afirmación de Estruch, quien dice que, beber esta bebida alcohólica de forma moderada puede reducir hasta el 50% de los riesgos de tener enfermedades cardiovasculares. Un efecto mayor que algunos fármacos.

A pesar de ello, puede provocar un efecto totalmente contrario en los consumidores que abusan de esta clase de producto. Esto indica que solo cuando se toma una «medida objetiva y fiable» tiene un efecto positivo para la salud.

En este estudio participaron 1.232 personas que padecían un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Tras estas pruebas, se observó que realmente hacia efecto para todos aquellos que comprendían la edad de 35 a 40 años. En el caso de las mujeres es distinto. Para que tenga un resultado positivo deben beber el vino junto a las comidas y el consumo moderado debe ser siempre la mitad que la de los hombres.

«Aprovechando el ácido tartárico urinario como biomarcador objetivo, los autores aportan pruebas sólidas de que el consumo moderado de vino se asocia a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en una población mediterránea de alto riesgo cardiovascular», concluye Ramón Estruch.

Sin embargo, otro experto en la materia, como es el profesor Giovanni de Gaetano, afirma que todavía quedan muchos estudios por hacer para que se pueda afirmar este hecho de forma rotunda.

