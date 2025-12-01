Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El caso fue juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz. EFE

15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual

El TSJEx confirma la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito continuado de agresión sexual a un menor

A. B. Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 15 años de prisión impuesta a un hombre por un delito continuado ... de agresión sexual a su hijastro, un menor de 13 años con una discapacidad intelectual del 42%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10 El coche «indestructible» que recomienda un mecánico de la ITV: «Muy buenos materiales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual

15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual