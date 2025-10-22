Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados

La asociación aque agrupa a las afectadas denunció ayer la posible destrucción de mamografías y pidió a la Fiscalía que estudiara el caso

T. Nieva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:33

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido esta pasada madrugada el acceso a los historiales médicos de los pacientes horas después de que la ... asociación Amama, que aglutina a las afectadas por los cribados de cancer de mama en Andalucía, denunciaran la posible destrucción de mamografías y pidieran a la Fiscalía que estudiara el caso.

