«Un alumno autista pide tranquilidad para estudiar y le ponen el pupitre en el baño» «Estados Unidos es un país muy avanzado y admirable en muchas cosas, pero leo esta noticia y estoy orgulloso de ser español y europeo», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Miércoles, 25 septiembre 2019, 11:06

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy vamos tarde. Ha sido un día intenso informativamente hablando, pero yo me quedo con esta noticia: la familia de un alumno estadounidense con autismo pide que el chaval pueda estudiar con tranquilidad y la dirección del colegio le ha puesto el pupitre en el baño. El niño tiene once años y se llama Lucas. No sé qué decir, la verdad. Estados Unidos es un país muy avanzado y admirable en muchas cosas, pero leo esta noticia y estoy orgulloso de ser español y europeo.

