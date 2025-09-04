El alimento que el nutricionista Pablo Ojeda descubre para reducir la barriga: «Notarás sus beneficios»
Por su alto contenido en agua, es muy bajo en calorías y cuenta con propiedades diuréticas
C. L.
Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:46
Cuando uno piensa en mejorar su alimentación o en adelgazar, cree que es necesario un cambio drástico, pero a veces pequeñas modificaciones pueden tener un impacto muy positivo en el cuerpo. Muchas veces el sobrepeso está relacionado con las malas digestiones o viceversa, no solo por la ingesta de alimentos grasos.
En este contexto, el nutricionista Pablo Ojeda ha compartido desde sus redes sociales un consejo que para añadir a la dieta diaria y marcar la diferencia. Según Ojeda, para mejorar la digestión recomienda incluir en los platos del día a día el rábano tanto para la salud digestiva y como para la hepática. «Atrévete a introducirlo en tus ensaladas, y notarás sus beneficios»,ha asegurado Ojeda.
Es un alimento que por su alto contenido en agua es muy bajo en calorías y cuenta con propiedades diuréticas. Esto favorece en gran medida la eliminación de líquidos y toxinas.
Además, es una buena fuente de vitamina C y antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Entre su composición también contiene fibra, lo cual mejora la digestión y ayuda a mantener por más tiempo la sensación de saciedad.
«El rábano ayuda a depurar tu hígado, desinflamar la vesícula y mejora la digestión de las grasas», apunta el nutricionista. Es un vegetal que aporta muchos beneficios al organismo más allá de su sabor fresco y ligeramente picante. Además, el consumo de rábano estimula las enzimas hepáticas y favorece la limpieza natural del organismo. Esto hace que el hígado y la vesícula trabajen de manera más eficiente, optimizando el procesamiento de grasas y toxinas.
Según Pablo Ojeda, esto permite que el vegetal tenga un impacto positivo en la digestión general. «Lo agradece tu digestión, tu piel se ilumina», afirma.
