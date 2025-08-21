El alimento que Karlos Arguiñano prohíbe tomar por la noche: «En la cena se convierte en azúcar» Recuerda, que lo recomendado es ingerir únicamente 250 gramos del alimento al día

Esther Guerrero Jueves, 21 de agosto 2025, 13:18

Karlos Arguiñano es una de las estrellas televisivas que se dedican a la cocina. Lo que más le gusta a los espectadores, además de sus recetas, son los consejos y anécdotas que cuenta durante sus elaboraciones.

Una de las últimas recomendaciones que ha dado en su programa es sobre uno alimento que suele acompañar las comidas en casi todas las casas españolas, el pan.

Recuerda, que lo recomendado es ingerir únicamente 250 gramos del alimento al día. Algo que también corrobora la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, aconseja que lo mejor es evitarlo por la noche: «Hay que comer a la mañana y al mediodía porque luego lo vas quemando».

Uno de los consejos que da a los seguidores de su programa es evitar cenas copiosas. Por ello, el pan se debe evitar en esta comida. Además, advierte que consumirlo entrada la noche «se convierte en azúcar», algo perjudicial, sobre todo para algunas edades.

Este producto es uno que el cocinero intenta evitar a toda costa. Alega que ya no le añade azucarillos a los cortados, evitando notablemente esta ingesta y, por lo tanto, mejorando su salud. «Si me tomo 3 o 4 cortados todos los días por 365 días al año, ¿cuánto azúcar he evitado?».

A pesar de ello, advierte que no se deben eliminar productos básicos de la alimentación. Más aún cuando se han consumido toda la vida «y nunca ha pasado nada».