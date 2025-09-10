Alertan de unos mecánicos estafadores que buscan a mayores de 65 años como víctimas Cobraban entre 6.000 y 9.000 euros por supuestas reparaciones de vehículos, tras convencer a sus víctimas de que sufrían averías en las ruedas

Una operación en Madrid ha destapada una red de estafadores que tenía como objetivo a personas mayores. La Policía Nacional ha detenido en Parla a tres individuos acusados de estafar a personas mayores mediante el egaño de falsos mecánicos: se hacían pasar por profesionales para cobrar entre 6.000 y 9.000 euros por supuestas reparaciones de vehículos, tras convencer a sus víctimas de que sufrían averías en las ruedas.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, tras recibir varias denuncias de ciudadanos de edad avanzada que afirmaban haber sido engañados por falsos profesionales del motor. Según fuentes policiales, el grupo actuaba de forma coordinada: dos de los implicados abordaban a conductores mayores en la vía pública, alertándoles de presuntos fallos mecánicos en sus coches.

A los pocos minutos aparecía un tercer individuo vestido con mono de trabajo para simular ser un técnico cualificado que ofrecía reparar el vehículo en el acto. Una vez ganada la confianza de la víctima, los estafadores realizaban maniobras simuladas de reparación y exigían el pago inmediato de grandes sumas de dinero. En algunos casos, incluso acompañaban a los afectados a sus entidades bancarias para retirar el efectivo.

La detención se produjo gracias a un dispositivo especial que permitió a los agentes interceptar a uno de los miembros del grupo cuando intentaba estafar a un octogenario en Parla. Sus dos cómplices lograron huir inicialmente, pero fueron arrestados apenas una hora después, cuando intentaban abandonar su alojamiento de forma precipitada. En el vehículo que pretendían utilizar para escapar se hallaron herramientas, piezas de repuesto y ropa de trabajo, elementos que utilizaban para dar credibilidad a su actuación.

Los investigadores han vinculado al grupo con al menos cinco estafas cometidas en Parla y otras dos en Almería, todas ellas siguiendo el mismo patrón de engaño. En el registro del coche se encontraron también etiquetas falsificadas de marcas reconocidas, utilizadas para dar apariencia oficial a las piezas supuestamente sustituidas, además de dinero en efectivo.

Los tres detenidos están acusados de pertenencia a grupo criminal, estafa y delitos contra la seguridad vial. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

La Policía mantiene abierta la investigación para determinar si existen más víctimas en otras localidades. Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante este tipo de fraudes, especialmente entre personas mayores, y recuerdan que cualquier sospecha debe ser comunicada de inmediato a las fuerzas de seguridad.