Alertan de la cantidad máxima de ibuprofeno se debe tomar

Sábado, 31 de mayo 2025

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más tomados de España, pero hay que tener cuidado con la cantidad máxima que tomamos. Hay algunos medicamentos de uso recurrente para la mayoría de españoles. Fármacos que pueden adquirirse sin receta y que son la principal medicina a la que se recurre cuando se tiene algún problema como dolores de cabeza, malestar, dolores musculares o procesos gripales. Uno de los más destacados en ese sentido es el ibuprofeno, un antiinflamatorio que puede suponer un alivio para quienes sufren dolores o molestias pero que si se abusa de él tiene riesgos graves para la salud.

Así lo aseguran los expertos de The New York Times en la columna 'Pregúntale a Well', en la que ofrecen respuestas a preguntas de salud de sus lectores. La pregunta que les planteaban tenía que ver con el hecho de cómo saber si se está tomando una dosis mayor de la considerada como segura de este medicamento.

Desde The New York Times señalan que, debido a que se puede acceder al medicamento sin receta, muchas personas toman sus comprimidos cada vez que sienten «la más mínima molestia». Sin embargo, esto es algo que puede provocar ciertos riesgos para la salud si se toma por encima de lo recomendado, sobre todo si se tienen problemas renales o estomacales.

Según explican, en la propia etiqueta del ibuprofeno se señala que se debe tomar un comprimido de 200 miligramos cada cuatro o seis horas mientras persistan los síntomas. Y no se debe superar los 1.200 miligramos (o seis comprimidos) en 24 horas. Sin embargo, hay ocasiones en la que los médicos recetan este medicamento en dosis mayores, de hasta 3.200 miligramos al día, lo que puede hacer difícil determinar cuánta cantidad de ibuprofeno es demasiada.

En este sentido, detallan que «a veces los médicos aconsejan a los pacientes que tomen hasta 3.200 miligramos al día durante un breve periodo». Y que ese límite de 1.200 miligramos se establece pensando en que pueden tomarlos personas con diversos factores de riesgo. Eso sí, aclaran que «si no has consultado a tu médico qué cantidad es segura», lo mejor es «no superar el límite recomendado de 1.200 miligramos al día».

En cuanto a los riesgos de tomar más ibuprofeno de la cuenta, en la columna 'Pregúntale a Well' de The New York Times señalan que tomarlo puede ser peligroso para los pacientes con insuficiencia o enfermedad renal, así como para las personas que padecen cirrosis, daños hepáticos o sufren de enfermedades como insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial.

«Las personas con alto riesgo de padecer estas afecciones deben consultar a su médico antes de tomar ibuprofoeno. Lo mismo si estás embarazada». Y como este medicamento afecta también a los riñones y el corazón, las personas que toman medicamentos como diuréticos, anticoagulantes o inhibidores de la ECA o ARA también deben tener cuidado. «No tomes la dosis máxima recomendada durante más de una o dos semanas seguidas», y si la necesitas durante más tiempo aconsejan «consultar a tu médico».