Alerta por el timo sobre Correos que roba tus datos bancarios EFE El engaño consiste en hacer creer a la víctima que un paquete que tenía que recibir no ha llegado por no haber pagado las aduanas ÁLVARO LÓPEZ Martes, 15 octubre 2019, 11:11

Los engaños o estafas están a la orden del día. El último se ha detectado recientemente gracias a las redes sociales que han avisado sobre un SMS fraudulento que utiliza a Correos para robar datos bancarios de posibles víctimas.

La estafa consiste básicamente en que recibimos un SMS que nos indica que un paquete que tenía que llegar no ha llegado por no pagar las aduanas correspondientes. Bajo el nombre de Correos, el texto dice lo siguiente: «Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar el 11/10 porque no se han pagado las tasas de aduana (€ 1). Siga las instrucciones:».

Las instrucciones que pide seguir son básicamente hacer clic en un enlace que hace las funciones de 'phishing' para robar datos bancarios. En la web que se abre, que ya ha sido eliminada, se pedía que se introdujeran datos del banco para poder hacer frente a tal precio de aduana. Algo falso que solo busca robar dinero a través de los datos personales.

Aunque esta estafa parece haber sido desactivada en parte, se recomienda extremar la precaución al recibir algún SMS similar. Correos nunca solicita datos bancarios ni hace pagar aduanas por este medio. Hay que desconfiar de mensajes similares y en todo caso ponerlos en conocimiento de las autoridades.