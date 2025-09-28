Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alerta sanitaria por la retirada de un gel de ducha que puede provocar infecciones

Distintos lotes de un productode higiene han sido localizado por la presencia de basterias

C. L.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:13

Nueva alerta sanitaria para la población. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes 2506918, 2506917 y 2506919 del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón, envases de 200ml, debido a la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia. Este microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Este cosmético distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online. El resposable es la empresa Kneipp GmbH (Alemania). Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta. También la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

Gel retido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. AEMPS

La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión:

-Si dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no la utilice.

-Podrá dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución.

Además, para los centros de distribución se recomienda que:

-Revise los productos en venta y almacenados en su establecimiento.

-Si dispone de unidades de los lotes indicados del producto afectado, retírelas de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable.

