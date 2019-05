Alerta por la llegada de le peligrosa araña violinista a España Un hombre sufrió la picadura y el antídoto se muestra ineficaz por lo que ha tenido que ser operado para extraerle el veneno IDEAL Jueves, 30 mayo 2019, 12:19

La araña violinista ha llegado a España. Un hombre de Elda (Alicante) lleva varios diez días hospitalizado tras sufrir la picadura de este animal. Al parecer, estaba en un parque cuando sintió un «pinchazo» en la pierna. El antídoto se muestra ineficaz y ha tenido que ser operado para extraerle el veneno de la araña violinista.

¿Cómo es?

La araña violinista, nativa de América del Sur y muy habitual en Chile, suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso (de ahí viene su otra forma de denominarla). Cuando es sorprendida, reacciona con mucha rapidez y puede correr velozmente en busca de refugio, escabulléndose por diminutas rendijas e incluso saltando hasta 10 centímetros de altura.

La araña violinista tiene una marca en la parte superior de su abdomen que recuerda la forma de un violín, de ahí su curioso nombre. Está considerada como una araña peligrosa porque su mordedura produce con frecuencia reacciones sistémicas severas e incluso la muerte.

Este tipo de araña es sobre todo nocturna e incrementa su actividad durante las noches veraniegas calurosas, aunque permanece activa durante todo el año. Sus lugares preferidos durante el día son los rincones oscuros y los lugares polvorientos, como las librerías, las partes traseras de los cuadros o las grietas. Una forma de detectar su presencia es por la existencia de los exoesqueletos que deja tras de sí cuando los muda (pueda cambiarlo hasta tres veces hasta llegar a su tamaño adulto).

Así actúa su picadura

La picadura inocula un veneno que es potencialmente mortal en función de cada individuo. Su veneno disuelve los tejidos y causa la muerte celular, pudiendo ser 15 veces más tóxico que el de una cobra, además de tener un gran poder de penetración en el hígado y las vías biliares. No obstante, no es habitual que ataque puesto que no se trata de una araña agresiva y generalmente sólo muerde cuando la aprietan con la piel humana. Sus picaduras menores no tienen por qué provocar necrosis, aunque una pequeña parte ocasiona lesiones severas, como probablemente ha sucedido en el caso del hombre hospitalizado en Elda.

Qué hacer si te muerde

Algunas de las recomendaciones son:

-Aplicar hielo en bolsa sobre la herids.

-Mantener al paciente en reposo y en una posición cómoda.

-Controlar su temperatura.

-Aplicar un vendaje compresivo con hielo y soltarlo de vez en cuando.

-Lavar la zona con agua y jabón.

-No utilizar desinfectantes o antisépticos.

-Trasladar a un centro asistencial rápidamente.