Alerta de la Guardia Civil por la estafa de WhatsApp con la que pueden robarte

Jueves, 24 de julio 2025

La llegada de los avances tecnológicos y las redes sociales, no solo ha traído cosas buenas, ya que, ha provocado también que los estafadores se adapten a las tiempos que corren para llevar a cabo estafas elaboradas en las que cada vez es más fácil caer.

Por su lado, la Guardia Civil alerta constantemente como identificar y en que consisten estos comunes engaños. En este caso, informan en la red social 'X' sobre «la estafa de los 6 dígitos» que se realiza a través de WhatsApp.

Todo empieza con un mensaje por la aplicación en el que el hacker se hace pasar por el servidor de la APP y solicita a la víctima un código de 6 dígitos que previamente ha recibido por SMS. Además, en este mismo mensaje alertan que es necesario, ya que la cuenta de la víctima ha sido hackeada, algo que es falso.

La Guardia Civil advierte que si alguien recibe el mensaje no se conteste. Porque, en caso de que se envíe al estafador lo que reclama, se le suplantará la identidad e incluso le pueden robar sus datos personales.

Por ello, lo mejor es no tener en cuenta este mensaje y bloquear inmediatamente al remitente. Para realizar esto, se necesita entrar en el perfil, pulsar los tres puntos y seleccionar 'bloquear'. Tras estos pasos este teléfono no podrá enviarle más mensajes.

A pesar de que esto cada vez esté más controlado, no es raro que pueda ocurrirle en algún momento, por ello, es mejor no contestar mensajes de personas que no se tienen constancia.