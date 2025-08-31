Alerta por la estafa en la venta de componentes de coche de desguaces por Wallapop o Milanuncios Ofrecen piezas por un precio muy inferior al del mercado de forma particular en plataformas de venta online pero lnunca llegan al consumidor

Las estafas que afectan a la compra-venta de componentes de coche y desguaces se están multiplicando. Llegaron con la pandemia y se mantienen ahora. Los Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos, o también conocidos como desguaces, han denunciado esta situación.

La Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil ha alzado la voz tras percibir un aumento de los casos. Además destacan que estos centros no son los únicos ni principales afectados, pues sus clientes son los más damnificados por esta nueva estafa que está afectando al sector.

Consiste en que los estafadores ponen a la venta un componente de un vehículo a un precio muy inferior al que podríamos encontrar en el mercado oficial. Suelen usar plataformas online como Wallapop o Milanuncios y siguen distintas formas de operar. La primera opción que utilizan los estafadores, y la más común, es la de anunciar piezas sueltas de un coche a título de particular. Estos son los conocidos como 'piratas', puesta solamente los CAT pueden vender estas piezas, pero en este caso hay que resaltar que el comprador también esta actuando de forma ilegal.

La segunda y que ha provocado la reacción de los desguaces son los estafadores que se dedican a vender por un precio muy bajo. Estos las anuncian con imágenes robadas de las propias páginas web de los desguaces y suplantan así su identidad. El comprador recibe una factura falsa y realiza el pago correspondiente, pero nunca recibe las piezas para su coche y ahí encuentra la estafa.

Por último, estas estafas también se pueden realizar mediante una suplantación de las páginas webs oficiales y legales de desguaces. Este tiene una forma de operar muy similar a la anterior, pues el comprador se pone en contacto a través de esta web pensando que es un lugar legal, y luego detecta la estafa al no recibir la pieza que ya ha pagado. Estas son las tres formas de robar que usan los estafadores, que suelen ser de Europa del Este, para dañar a los particulares y a los desguaces.

