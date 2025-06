Alerta por la estafa del prefijo +39 que se extiende: ¿de qué se trata?

C. L. Viernes, 20 de junio 2025, 13:09 Comenta Compartir

El notable aumento de estafas telefónicas ha sido palpable en los últimos meses. Estas han estado relacionadas sobre todo con números internacionales, concretamente con el prefijo +39, correspondiente a Italia. Son muchos los estafadores que han empezado a usar este tipo de llamadas para camuflar los fraudes que llevan a cabo, pues es una forma de causar confusión y que los usuarios contesten.

Los estafadores suelen hacer llamadas breves o dejar llamadas perdidas con el objetivo de que la persona devuelva la llamada y pague costos elevados. También se puede dar el caso de que la víctima conteste y no haya más que silencio o ruido de fondo, algo que hacen para verificar que el número está operativo.

Otra de las estrategias es dejar mensajes grabados previamente en los que se solicita información personal o financiera dando argumentos falsos, así como promesas de premios o dinero. El problema de esto es que piden información confidencial o algún tipo de pago.

Lo importante es no contestar si ves un número sospechoso o que no conoces y no devolver la llamada, porque esto puede suponer tener facturas telefónicas elevadas, que te roben información bancaria o intenten estafarte en cualquier otro momento. Por ello, la mejor opción es bloquear estos números directamente.

Temas

Estafas