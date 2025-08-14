Alerta en España por la venta de quesos con listeria Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el martes que habían identificado el brote de listeriosis y señalaron a la empresa Chavegrand

C. L. Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40 Comenta Compartir

Nueva alerta alimentaria en España. Esta vez, las alarmas saltan por un producto lácteo contaminado con listeria. Los quesos fabricados por la empresa francesa Chavegrand son sospechosos de haber provocado un brote de listeriosis en ese país con dos muertos se exportaron a una treintena de países, entre los que está España.

El Ministerio de Agricultura indicó este miércoles que por el momento, y con los datos de los que dispone, esos quesos se vendieron en 14 países de la Unión Europea (UE).Se trata de Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia, España, Suecia, Hungría, Finlandia, Austria, Estonia y República Checa.

Por ello, Francia ha puesto en marcha una serie de notificaciones a través del Sistema de Alerta Rápida para la Alimentación Humana y Animal (RASFF, en sus siglas en ingles), en el que se precisa que el brote de listeria en Francia ha afectado a 21 personas. El departamento de Agricultura ha reconocido que la lista de países es susceptible de tener que completarse.

Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el martes que habían identificado el brote de listeriosis y señalaron a la empresa Chavegrand, que tiene su centro de producción en la localidad de Lascoux, en el departamento de Creuse (centro), y que trabaja para diferentes marcas vendidas en supermercados Leclerc, Lidl, U, Aldi o Carrefour. El nueve de agosto, la compañía envió un mensaje a sus clientes en Francia y en el extranjero para que retiraran del mercado una larga lista de lotes de queso de leche pasteurizada de vaca o de cabra, en total una cuarentena.

Fuera de la UE, los quesos sospechosos también se comercializaron en Madagascar, Polinesia Francesa, Costa de Marfil, Burkina Faso, Reino Unido, Camboya, Canadá, Hong Kong, Mauricio, Nueva Caledonia, Malasia, Corea del Sur, Japón, Singapur, Suecia, Australia y Estados Unidos.