Ayuntamiento de Villar del Humo en Cuenca. R. C.

El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión

El alcalde no dejará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP

J. M. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

César Saiz, el alcalde de Villar del Humo (Cuenca) detenido esta semana por la Guardia Civil por tener una plantación de marihuana en su casa, ... anunció este jueves su dimisión pero aclaró que no entregará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

