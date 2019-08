El alcalde de un pueblo de 1.000 habitantes se sube el sueldo de 6.000 a 32.900 euros l nuevo alcalde de la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera (PP). / L.N. «Afortunadamente él (su predecesor) tenía un trabajo que era compatible cien por cien con el Ayuntamiento. Y ese no es mi caso. He querido ser honesto desde el primer día« IDEAL Domingo, 11 agosto 2019, 16:40

El nuevo alcalde de la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera (PP), municipio de 1.000 habitantes, se ha asignado un sueldo anual de 32.900 euros brutos repartidos en 14 pagas, cifra por debajo del límite máximo permitido por Ley, pero que ha suscitado las críticas de la oposición.

El anterior regidor,Teodoro Martínez, tan solo percibía 6.180 brutos, por lo que el aumento salarial de Barrera se sitúa por encima del 500%.

La justificación del alcalde 'popular' es la siguiente, tal y como recoge Leonoticias: «Afortunadamente él (su predecesor) tenía un trabajo que era compatible cien por cien con el Ayuntamiento. Y ese no es mi caso. He querido ser honesto desde el primer día y por eso he optado por aplicarme como alcalde el sueldo medio que se cobra en el Ayuntamiento, unos 1.700 euros netos».

Alejandro Barrera García insiste en que la decisión «es lógica» y que prefiere «tener una asignación pública conocida y regulada que como se hace en otros Consistorios, donde se elevan las asignaciones por plenos y comisiones para luego decir que el sueldo es bajo. Aquí todo está claro y el municipio merece una alta dedicación».

«La evidencia es que, no en población, pero si en volumen de trabajo, este Ayuntamiento necesita muchas horas, más de las 8h al día que durará mi jornada laboral. Horas que ya he dedicado estos meses y cualquiera puede comprobar acudiendo al Ayuntamiento cualquier día. Y horas que voy a dedicar en exclusiva a este municipio», añade..