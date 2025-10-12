Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inundaciones en Ibiza. fe

La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche

Renfe suspende las salidas de sus trenes del corredor mediterráneo con origen Barcelona y Valencia

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:39

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo por la tarde el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur y ... prelitoral sur de Tarragon, donde se podrían acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta roja, que ha sonado también en los móviles de los vecinos de la zona a través del sistema Es-Alert, supone el más alto nivel de amenaza, es decir un peligro «extraordinario» para los bienes y la población en zonas expuestas. El aviso rojo se mantiene hasta esta medianoche, según la Amet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  5. 5

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  6. 6 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  7. 7 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  8. 8 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  9. 9

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  10. 10

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche

La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche