Advertencia del famoso psicólogo Álvaro Bilbao: «Si tu hijo hace estas preguntas acude a un pediatra»

Alberto Flores Granada Domingo, 29 de junio 2025, 09:13

Existen diversos motivos por los que tanto niños como adultos pueden sufrir alucinaciones. Desde la ausencia de sueño, hasta pasar por una etapa emocionalmente difícil o de estrés excesivo. En ocasiones, esas alucinaciones no tienen ninguna importancia. Pero hay en otras en la que sucede todo lo contrario y es necesario acudir lo más rápido posible a un médico.

Sobre ello ha hablado recientemente el psicólogo Álvaro Bilbao, que en una publicación en sus cuentas de TikTok e Instagram (@soyalvarobilbao) ha profundizado en las alucinaciones que pueden a llegar a sufrir los niños y niñas y en lo que fijarnos para saber si dichas alucinaciones pueden ser normales o deben ponernos en situación de alerta.

«Si nada más despertar notas que tu hijo o hija escucha voces en casa o incluso ve cosas que no están ahí, como un dinosaurio, pueden ser alucinaciones hipnopómpicas», explica el psicólogo en el inicio del vídeo. Y en caso de que las alucinaciones sean por la noche, Álvaro detalla que pueden darse las llamadas alucinaciones hipnagógicas, que pueden detectarse «si tu hijo te pregunta si has dicho algo pero tú no has dicho nada».

Estos tipos de alucinaciones son «benignas» y no tiene por qué asustarte, según comenta el popular psicólogo: «Están asociadas a la transición entre el sueño y la vigilia y son comunes en la infancia aunque asustan mucho».

Sin embargo, hay otros casos en los que sí es necesario acudir al médico. Según detalla Álvaro, sería necesario pedir ayuda a un profesional si las alucinaciones ocurren «en distintos momentos del día» y no solo al despertar o dormirse, si en esas alucinaciones le hablan directamente al niño o niña, si transmiten mensajes negativos y si proceden de objetos inanimados.

«En estos casos sí es importante que acudas al pediatra lo antes posible porque una intervención temprana pueden mejorar mucho el pronóstico y evitaros más de un susto», detalla el psicólogo para finalizar.