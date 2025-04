Advertencia de la famosa farmacéutica Helena Rodero por el Nolotil: «No se ha tenido en cuenta»

C. L. Jueves, 24 de abril 2025, 11:05 Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una de las organizaciones que han alertado de los preocupantes efectos secundarios de uno de los medicamentos más consumidos por la población española: el Nolotil (metamizol). Este fármaco, de acuerdo con una última revisión realizada por la Agencia Europea del Medicamento, genera unos riesgos que hacen que requiera receta médica para ser consumido y que no se deba tomar como un analgésico habitual y solo dentro de una prescripción médica pautada y definida.

El metamizol es un analgésico bastante eficaz y esto provoca que gran parte de la población lo utilice habitualmente como calmante. Está comercializado a través de diferentes marcas como nolotil, metalgial o algi-mabo y se recurre a él con mucha frecuencia para el tratamiento del dolor, como indica la propia organización de consumidores. Explica la OCU que su consumo es muy generalizado a pesar de que tiene algunos efectos adversos.

Algunos de ellos son muy raros, pero, en paralelo, «potencialmente muy graves» y pueden desencadenar en «alteraciones sanguíneas» que pueden llevar a la muerte de los pacientes. Aunque los usuarios que toman nolotil no lo sepan, estos efectos secundarios se conocen desde hace bastante tiempo y están perfectamente indicados en los prospectos que acompañan a estos medicamentos.

Sobre este medicamento también ha hablado recientemente la farmacéutica Helena Rodero, que cuenta con 1,2 millones de seguidores en Instagram con los que comparte información útil. Rodero señala que es un analgésico que «todos hemos utilizado» y en el prospecto «consta ese efecto secundario» del que tanto se habla y que ha llevado a muchos países a dejar de prescribirlo. «Pero es muy raro», apunta.

La experta señala que entre los efectos secundarios incluye la agranulocitosis, una condición grave caracterizada por una disminución muy marcada en el número de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco que combate las infecciones, «con lo cual estás muy expuesto a cualquier tipo de infección». «Una cosa muy parecida a un inmunodeprimido», puntualiza.

El problema, señala, es que «hay ciertas poblaciones que a nivel genético son más sensibles», pero todavía «hay que demostrar» que existe ese condicionante genético. El problema, expone Rodela, es que se ha prohibido su venta en muchos países anglosajones como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, pero cuando llegan a España visitantes provenientes de estos países esto no se ha tenido en cuenta y sí pueden comprar este medicamento, porque aquí aún no se ha prohibido, pero esta población que es «más sensible a este efecto secundario» y de ahí viene el problema.