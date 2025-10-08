Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos agentes de los Mossos d'esquadra. Efe

El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre

El juzgado ha celebrado este miércoles un juicio rápido por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de la víctima

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:35

Comenta

El hombre de 40 años que fue detenido el domingo en Lleida acusado de violar a su hija, de 21, en plena calle y en presencia de su otro hijo de 8 años, ha sido condenado este miércoles a 4 meses de cárcel por quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Tras ser arrestado el domingo, el presunto agresor sexual pasó a disposición judicial. La jueza decretó su libertad provisional y le impuso medidas cautelares, como no acercarse a menos de 200 metros de la víctima. En cuanto fue puesto en libertad este martes, el hombre quebrantó la orden de alejamiento y acudió al domicilio de la víctima, su hija. Intentó ponerse en contacto con ella. Por esta razón, fue detenido de nuevo este pasado martes.

El presunto violador ha comparecido este miércoles en un juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida por un presunto quebrantamiento de medida cautelar. Según fuentes judiciales, se ha celebrado un juicio rápido sobre esta causa. Tras reconocer los hechos, la justicia ha dictado una sentencia de conformidad y le ha condenado a 4 meses de cárcel. Esta pena ha quedado suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir, ya que el acusado no tenía antecedentes penales.

El hombre ha vuelto a quedar libre. Tras su primera detención, ni la Fiscalía ni la defensa de la víctima pidieron su ingreso en prisión. A pesar de que la chica ha denunciado que había abusado en varias ocasiones de ella y que la emborrachaba para forzarla, la magistrada le dejó en libertad provisional. Fuentes judiciales, señalan que siguen en vigor las medidas cautelares de alejamiento con una distancia mínima de 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía. El caso está abierto por un delito contra la libertad sexual. Si volviera a quebrantar las medidas judiciales, ingresaría en prisión provisional.

El caso, en cualquier caso, no acaba ahí. Según el diario Segre, la mujer del presunto violador le ha denunciado por maltratos habituales. Los hechos habrían ocurrido cuando vivían en Colombia, su país de origen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  6. 6 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10

    La Policía Nacional traslada su preocupación por la expansión del crimen organizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre

El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre