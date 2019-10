Cómo actuar en caso de atragantamiento para salvar la vida Un atragantamiento puede tener un desenlace fatal si no se realiza con rapidez la maniobra de Heimlich ELENA QUIRANTES Granada Viernes, 11 octubre 2019, 13:38

La asfixia por atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en España, por delante de los accidentes de tráfico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 un total de 2.336 personas perdieron la vida por la obstrucción de las vías respiratorias a consecuencia de un trozo de comida u objeto. La última víctima ha sido una adolescente de 15 años que se atragantó con un bocadillo en un instituto de Jaén.

Los atragantamientos son bastante frecuentes y es fácil resolverlos si se sabe cómo actuar a tiempo. Si la víctima puede toser, lo mejor es dejar que la tos intente expulsar el cuerpo extraño, sin palmear la espalda, ya que esto podría provocar que el objeto se desplazase más adentro. Si la tos no surge efecto, hay que ayudar a la persona atragantada a doblarse por la cintura e inclinarla mucho hacia delante para darle palmadas enérgicas entre los omóplatos. En este caso, si se mueve el cuerpo extraño será hacia fuera. Si estas medidas no funcionan o la víctima no puede toser, es momento de hacer la maniobra de Heimlich.

Cómo realizar la maniobra de Heimlich

Ante una situación de atragantamiento lo primero es preguntar a la persona si se está ahogando. Si la respuesta es sí, adviértela de que la vas a ayudar para que no se asuste. Según indica Samur-Protección civil en su 'Guía de Primeros Auxilios', una persona debe llamar al 112 mientras otra realiza la maniobra.

Si vas a efectuar la maniobra de Heimlich debes hacerlo con calma y rapidez siguiendo estos pasos:

1. Colócate detrás y abraza a la víctima por la espalda con los dos brazos.

2. Inclina a la víctima hacia delante para facilitar la salida del objeto causante de la obstrucción.

3. En esta posición y de pie, coloca una mano cerrada apoyando el puño con el pulgar sobre el abdomen, justo encima del ombligo y por debajo del final del esternón. La otra mano debe recubrir a la primera.

4. Presione en ese punto, en dirección hacia dentro y hacia arriba.

En el caso de embarazadas, personas obesas o menores de un año, las compresiones abdominales deben ser sustituidas por compresiones torácicas. Para realizarlas, se presiona el centro del pecho, que es la mitad inferior del hueso central del pecho de la víctima (esternón).

En los menores de un año, el bebé se debe colocar boca abajo, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, sobre uno de tus brazos y realizar cinco golpes fuertes entre las escápulas. A continuación coloca al bebé boca arriba sobre el antebrazo. Para conseguir que la cabeza esté más baja que el tronco, el antebrazo se debe apoyar en la pierna. Una vez colocado, se deben realizar cinco compresiones torácicas con dos dedos en el pecho.