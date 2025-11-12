Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Punto de recarga de Acciona en Vicálvaro. Acciona

Acciona abre nuevos puntos de recarga en Madrid y son ya 5.000 los que ofrece en España

La nueva electrolinera, ubicada en Vicálvaro, ofrece 32 plazas para turismos y camiones ligeros

C.P.S.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Madrid continúa con su transformación gradual de los vehículos para convertirlos en eléctricos y reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Fruto de ello ... es la aparición de nuevos puntos de recarga operados por la empresa ACCIONA Energía. La compañía, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ha inaugurado hoy una nueva estación para el suministro de las baterías de los vehículos eléctricos, con la concesión municipal en el distrito madrileño de Vicálvaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  3. 3 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  7. 7

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Acciona abre nuevos puntos de recarga en Madrid y son ya 5.000 los que ofrece en España

Acciona abre nuevos puntos de recarga en Madrid y son ya 5.000 los que ofrece en España