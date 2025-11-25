Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una manifestación en Madrid contra la violencia machista. EFE

137 mujeres y niñas fueron asesinadas al día en el mundo en 2024 víctimas de la violencia machista

«El hogar es el lugar más peligroso para ellas», según denuncia un informe de la ONU que revela que el 60% de la 83.000 matadas el año pasado lo fueron a manos de su pareja o familiares

R. C.

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 02:16

Alrededor de 50.000 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios en 2024, esto es, de la violencia machista. Es uno de las principales conclusiones ... de un informe presentado por Naciones Unidas este martes, 25 de noviembre -fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, cuyos autores señalan que el 60% de las 83.000 matadas durante el año pasado lo fueron a manos de sus parejas sentimentales u otros miembros de sus familias, con un promedio trágico de 137 asesinadas al día. El estudio, publicado por la organización ONU-Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), refleja que la cifra es menor que la estimación de 51.100 víctimas en 2023. Sin embargo, aclara que «este cambio no es indicación de una disminución, ya que se debe en gran medida a diferencias en la disponibilidad de datos a nivel nacional».

