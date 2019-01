La silla de Carolina Ruiz, en Méribel El 'telesilla de leyendas' rinde homenaje a los ganadores del descenso de la Copa del Mundo ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Viernes, 18 enero 2019, 20:55

Que exista un telesilla o una pista de esquí con tu nombre es difícil pero no imposible. En las estaciones centroeuropeas es frecuente encontrar medios mecánicos o recorridos bautizados con el nombre de deportistas importantes en los deportes de invierno. Lugares míticos del esquí como Kitzbühel honran a los ganadores de la Streif poniéndole su nombre a un telecabina, por citar un ejemplo. En la estación francesa de Meribel no podían ser menos y recientemente han inaugurado el Telesilla Legends, en cuyas sillas figuran los nombres de los ganadores del la prueba de descenso de la Copa del Mundo que cada año se celebra allí. Como no podía ser de otro modo, una de ellas ha estado reservada para la granadina Carolina Ruiz Castillo, que en 2013 hizo historia para el deporte español logrando la primera victoria en esta disciplina para nuestro país.

Carolina ha visitado estos días la estación francesa para estrenar su flamante silla, que recordará desde ahora a los miles de esquiadores que visitan Meribel todos los años que en 2013 la más rápida allí fue una esquiadora de Sierra Nevada. En la estación granadina, por el momento, no existen referencias a esta hazaña. Existe una pista con el nombre de María José Rienda y la llamada 'Variante Paco Fernández Ochoa', las dos en la zona de Cauchiles, pero ni rastro de Carolina. Aquí hay 21 medios mecánicos y 131 pistas, algunas con nombres sorprendentes como la Chotacabras o la Peseta, por citar algunos ejemplos. De Carolina no hay rastro, como tampoco de Regino Hernández y esquiadoras olímpicas del terruño como Victoria Padial, Rocío Delgado o Luis Sánchez, que aunque es madrileño, ha pasado la mitad de su vida en Sierra Nevada. El reconocimiento a Carolina, por ahora, está en la silla número diez del Telesilla Legends, en Méribel, Francia.