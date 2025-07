Sierra Nevada, verano y un poquito de Rock & Roll

En Sierra Nevada están pasando muchas cositas. Se nota nada más encarar la carretera que trepa escarpada hacia la estación de esquí. De buenas a ... primeras, un hormigueo de ciclistas que buscan emular a los héroes del Tour de Francia, que han elegido semanas atrás la montaña granadina para preparar la -probablemente- prueba deportiva más dura del calendario.

También están los coches camuflados. Los prototipos de las grandes marcas que prueban combustiones, frenada, direcciones y amortiguación y consumo en la carretera más alta de Europa. Todo suma y arriba, en la estación de esquí, ahora de verano, se inaugura la temporada.

La estación de esquí, ahora vestida de verano, se transforma en julio y agosto para ofrecer un completo programa de actividades al fresquito para todos los públicos que incluye una piscina descubierta, la zona recreativa del Mirlo, dos remontes abiertos que acercan las altas cumbres a cualquiera dispuesto a llegar hasta ellas, y las actividades en torno a la observación del cielo estrellado. Solo faltan dos gotas de ritmo y un poquito de Rock and Roll que vienen de la mano del grupo Apache y del festival de rock Sierra Nevada Por Todo lo Alto.

El ambiente en la plaza de Andalucía se corresponde con el de una jornada inaugural. Muchos visitantes, familias, extranjeros y, sobre todo, deportistas. La temporada de verano en Sierra Nevada es magnífica para recorrer sus rutas y mezclarse con un ecosistema única lleno de naturaleza. El deshielo de este año ha sido caudaloso y espectacular y ofrece toda la gama posible de verdes que deleitan los sentidos. Hay Borreguiles que despiertan el amor por la montaña, con sus riachuelos y su vegetación aledaña florecida según la nieve se ha ido fundiendo.

El plan es perfecto y permite, además, escapar del calor de la ciudad, del asfalto y del cemento. Hay aire fresco, puro y fresco que llena los pulmones. Es una sensación de paz que tras una jornada de deporte puede terminar con un buen chapuzón en la piscina o con un aperitivo en alguno de los establecimientos que abre por estas fechas.

Y Sierra Nevada también organiza numerosas actividades, de las que hay que tomar buena nota. La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada que este sábado ha abierto su temporada estival tiene con la actuación gratuita de Grupo Apache (a las nueve de la noche en la plaza de Andalucía su puesta de largo. Con canciones de hoy y de siempre, marcará el ritmo de una programación de verano en la que las actividades en torno al cielo de Sierra Nevada tendrán un protagonismo especial y estelar.

Blanca Rodríguez

Una agenda completa

Así, junto al tradicional concierto de Grupo Apache en la apertura de verano, la estación ha puesto en marcha el telecabina Borreguiles y el telesilla Veleta para trasladar a senderistas y montañeros desde los 2.100 metros de Pradollano a cerca de la cota 3.000 donde arranca las rutas de la fusión de la nieve y la de algunos de los picos más emblemáticos de Sierra Nevada, con unas vistas del tajo del Veleta en primer plano dignas del mejor de los recuerdos.

Simultáneamente abren las activades e instalaciones del complejo de atracciones Mirlo Blanco, en Pradollano, no muy lejos de donde ya está operativa la piscina del Club Montebajo, abierta al público desde el pasado fin de semana junto al apartahotel Trevenque.

El programa de astroturismo, con 28 actividades en el calendario, girará en torno a los amaneceres y atardeceres desde el Veleta, las visitas al Observatorio, la observación del cielo y la luna desde el paraje de Fuente Alta, y, sobre todo, a las dos Noches de las Perseidas (11 y 12 de agosto) desde Borreguiles, a donde se accederá con la apertura nocturna del telecabina.

Celebrados ya varios de los eventos deportivos más destacados como la Sierra Nevada Límite o la Subida Cicloturista al Veleta, la gran competición del verano se celebrará el 10 de agosto.Se trata de la Subida Internacional Pico Veleta, la carrera de ultrafondo de 50 kilómetros y 2.705 metros de desnivel positivo, entre la ciudad de Granada y el emblemático pico de Sierra Nevada.

Las fiestas de la Virgen de las Nieves, con su tradicional romería a los Tajos de la Virgen en el amanecer del 5 de agosto, traerá a Sierra Nevada -junto al programa habitual- el concierto del grupo OBK a la plaza de Pradollano (viernes 1 de agosto, entrada gratuita).

El festival de rock Sierra Nevada Por Todo lo Alto celebra este verano su decimoquinta edición con algunas de las actuaciones más destacadas de la historia de la cita musical a mayor altitud de España como The Tiki Phamtons, Guadalupe Plata o Los Limboos. A ellos se unirán los cabezas de cartel, los británicos The Briefs. La inagotable cantera musical granadina aportará en esta ocasión a Zutaten y el bluesman Mateo Ortega y The Sugar Daddies (22 y 23 de agosto, gratuito en plaza de Andalucía). En resumen, ocio, aventura, naturaleza y la Granada más fresquita.