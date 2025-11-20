Sierra Nevada reconoce a sus figuras más ilustres antes de una nueva apertura

Sierra Nevada dejó los esquís a un lado para vestirse de etiqueta a poco más de una semana para abrir sus puertas. La estación de ... nieve ultima preparativos para dar el pistoletazo de salida el próximo sábado 29 a una nueva temporada que apunta a histórica, tal y como se apuntó en la tradicional gala de los Deportes de Invierno, que sirvió como reconocimiento de sus figuras más ilustres en el Teatro CajaGranada Isidro Máiquez.

Entre ellas, Unai López –oro en 'slope' y 'big air' de snowboard en el Festival Olímpico de la Juventud Europea celebrado en Georgia– y Ana Alonso –bronce en la Copa del Mundo de esquí de montaña y clasificada para los JJOO de Milán-Cortina del próximo mes de febrero– como los mejores deportistas del año de la estación. Tras una breve presentación, fue la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la encargada de arrancar el evento.

«Desde el Ayuntamiento, queremos que los granadinos disfruten e los deportes de invierno en su estación, que es 'marca Granada' y 'marca España'. Estamos encantados con nuestra colaboración alrededor del forfait, que busca que los más jóvenes puedan tener la oportunidad de acceder a ella. Al final, serán nuestros futuros esquiadores», apuntó la regidora de la capital.

Tras ella, el turno de intervención fue de Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa, para desvelar las novedades del curso a punto de arrancar. Medidas que giraban en torno a a la generación de nieve y los servicios disponibles en la estación. «Estamos a punto de iniciar la fase de postales en Granada más allá de la Alhambra. No hemos tirado de botes de pintura para dejarla bonita», bromeó.

«El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, me comentó recientemente que la Sierra está de moda y que va subiendo escalones. Queremos ser referencia, la estación a la que acudan visitantes de toda España y Europa», avanzó antes de los reconocimientos. Primero, a los empleados de la estación, los encargados de hacer funcionar cada detalle en pistas y remontes como mostró el minidocumental que se proyectó en la sala.

También hubo mención especial en recuerdo de 1996, cuando Sierra Nevada acogió los Mundiales de Esquí Alpino. Este febrero se cumplirán nada más y nada menos que 30 años de una cita inolvidable para la estación y para los deportes de invierno, culminada con el italiano Alberto Tomba colgándose los primeros oros mundialistas de su mítica carrera.

Ana Alonso

Nostalgia aparte, llegó el momento para la entrega de premios. Ana Alonso, aún renqueante tras sufrir un atropello el pasado octubre mientras entrenaba, tranquilizó a los presentes con su compromiso por llegar a los Juegos.

«Desde que el traumatólogo me dijo que había una posibilidad de ir a los Juegos, me puse manos a la obra para cumplir mi sueño y poder luchar por las medallas. Todavía no puedo esquiar, pero sí que me ejercito con los esquís sobre el tapiz. Estoy consiguiéndolo», expresó.

Por su parte, el prometedor Unai López desveló su ambición para la nueva campaña, así como su sorpresa tras descubrir que había sido incluido para las primeras pruebas de la Copa del Mundo. «No tenía ni idea», reconoció.

«Estoy trabajando muy duro esta pretemporada. Me siento perfecto sobre la tabla. Voy a intentar llegar a Milán-Cortina, pero no voy a forzarlo. Si no puede ser, esperaré mi oportunidad. Siempre con buena actitud», apuntó tras el premio a la Fundación También como mejor club, involucrado con el esquí adaptado durante los últimos 25 años. Las alturas de Granada son para todos.