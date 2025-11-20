Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de familia con premiados e instituciones. Blanca Rodríguez

Gala de Deportes de Invierno

Sierra Nevada reconoce a sus figuras más ilustres antes de una nueva apertura

Cetursa premia a deportistas como Unai López o Ana Alonso en una gala que anticipa una histórica temporada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

Sierra Nevada dejó los esquís a un lado para vestirse de etiqueta a poco más de una semana para abrir sus puertas. La estación de ... nieve ultima preparativos para dar el pistoletazo de salida el próximo sábado 29 a una nueva temporada que apunta a histórica, tal y como se apuntó en la tradicional gala de los Deportes de Invierno, que sirvió como reconocimiento de sus figuras más ilustres en el Teatro CajaGranada Isidro Máiquez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  8. 8 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sierra Nevada reconoce a sus figuras más ilustres antes de una nueva apertura

Sierra Nevada reconoce a sus figuras más ilustres antes de una nueva apertura