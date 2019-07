Ciclismo La Sierra Nevada Límite pone a prueba a 600 ciclistas Los participantes se desplazan por el trazado de la prueba. / ALEJANDRO MOLINA La temporada estival ya está en marcha y arranca un sinfín de eventos deportivos multitudinarios, actividades no competitivas y conciertos ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Sábado, 6 julio 2019, 12:19

En Sierra Nevada no es verano hasta que sus telesillas no se ponen en marcha y arranca su calendario de competiciones. Las dos cosas han ocurrido hoy. Ahora sí, la temporada estival ya está en marcha y hasta septiembre cada fin de semana la estación albergará eventos deportivos multitudinarios, actividades no competitivas, conciertos y un largo etcétera de eventos que convierten a esta montaña en un destino muy llamativo entre los meses de julio y septiembre.

A las ocho horas del día de hoy ha comenzado a rodar la décima edición de la Sierra Nevada Límite, que cuenta con 600 participantes y estrena recorrido. La salida está fijada en Cenes de la Vega, junto al Colegio Al Zagal. Desde allí los participantes tendrán por delante un recorrido de 145 kilómetros que introduce un tramo inédito este año por la zona de Moclín. Desde Granada irán hacia Atarfe y Pinos Puente para luego girar hacia Moclín y recorrer pueblos como Colomera, Nívar o Beas de Granada, entre otros.

Al Veleta con tráfico abierto

Una vez en Pinos Genil, se vuelve al recorrido tradicional, que comprende el paso por Güéjar Sierra y la tremenda subida por la carretera del Hotel del Duque. Este 'muro' repleto de curvas de 'sacacorchos' imposibles es el punto más emblemático de la Sierra Nevada Límite y hará sufrir de lo lindo a unos ciclistas que ya llevarán más de cien kilómetros en las piernas. La meta, como cada año, está ubicada en la Plaza de Andalucía, en Pradollano. El tramo que ya no está es el de la subida al Purche desde Monachil, que se pierde en favor del de Moclín. Tampoco hay este año la posibilidad de realizar una distancia larga y otra corta, como venía siendo habitual, quedando reducida la marcha a un único recorrido.

De los más de 600 participantes en 'la Límite', 196 también tomarán parte mañana en la vigésimo sexta Subida Cicloturista al Veleta. En total son 486 los ciclistas que participarán en una de las pruebas más veteranas del calendario nacional y que tendrán como objetivo completar los 39,6 kilómetros de constante subida que hay entre Cenes de la Vega y las inmediaciones del Pico Veleta. Aunque el recorrido no varía este año con respecto a ediciones anteriores, la subida no se hará en esta ocasión con carretera cerrada al tráfico, por lo que se recuerda que hay que extremar la precaución y ser muy respetuoso con las normas de circulación.

Tal y como explicó la organización el evento el pasado miércoles, la coincidencia de la marcha en el tiempo –no así en el espacio– con otra prueba deportiva provocó, finalmente, que la Dirección General de Tráfico no otorgase el informe vinculante. Se expresa en un comunicado de la empresa organizadora el cambio de fechas a finales de julio que al final no se llevó a cabo, y que ha ocasionado que la Jefatura Provincia de Tráfico de Granada no pueda otorgar el informe favorable. Así las cosas, la marcha sigue adelante pero con tráfico abierto y la salida se hará por tandas con grupos de 50 personas. Una vez en la Hoya de la Mora las condiciones serán las mismas que las de todos los años, toda vez que a partir de este punto la carretera no permite el tráfico abierto.